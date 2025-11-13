Expectativa por el discurso de Milei en el 12° Congreso del Club de la Libertad

En diálogo con Hoja de Ruta, Ricardo “Caíto” Leconte, director del Club de la Libertad, brindó detalles sobre el 12° Congreso de Economía Regional, que se desarrolla en Corrientes bajo el eje “El desafío del crecimiento económico”. El evento reúne a referentes del ámbito político, empresarial y académico, y contará con el presidente de la Nación como orador principal en el cierre.

“Ya dimos inicio al congreso con la presencia del vicegobernador y del intendente de la ciudad. Las expectativas son muy altas. Se vendieron todas las localidades disponibles y además habilitamos un espacio libre y gratuito en el patio del Espacio Andes, con pantallas gigantes, para que más gente pueda participar”, explicó Leconte.

Según adelantó, se espera que el mandatario nacional brinde una conferencia centrada en los desafíos económicos del país: “El presidente suele combinar análisis académico con reflexión política. Seguramente traerá novedades sobre las reformas que están en carpeta y los acuerdos que se están tejiendo con los gobernadores y legisladores nacionales”, señaló.

Por la magnitud del evento, el director del Club de la Libertad recomendó a los asistentes llegar con tiempo, debido a los controles de seguridad presidencial y el dispositivo especial de ingreso al predio.

“Una vez que el presidente pisa suelo correntino, la seguridad queda a cargo de Casa Militar y de la Policía Federal. Por eso pedimos paciencia y que la gente llegue temprano para evitar demoras”, advirtió.

Consultado sobre el vínculo entre el club y el actual presidente —quien ya participó en distintas ediciones como invitado y conferencista—, Leconte aclaró que la institución mantiene su carácter no partidario y que su misión principal es la formación y difusión de ideas liberales.

“El Club de la Libertad es un lugar de discusión de ideas, no de política partidaria. Citando a Hayek, creemos que la verdadera batalla se da en el plano cultural. No hay que fundar partidos liberales, sino formar liberales que puedan participar desde cualquier espacio político”, sostuvo.

En esa línea, destacó que el club funciona como un ámbito de debate, intercambio y capacitación para jóvenes, empresarios, docentes y dirigentes que buscan comprender los fundamentos del pensamiento liberal y su aplicación en la realidad argentina.

“Nuestra tarea es formar y fomentar el debate. El crecimiento del país requiere ideas claras, gente preparada y proyectos sostenibles. Por eso este congreso es tan importante: porque nos obliga a pensar qué tipo de desarrollo queremos para Corrientes y para la región”, afirmó Leconte.

El 12° Congreso de Economía Regional continúa durante toda la jornada en el Espacio Andes, con paneles sobre competitividad, innovación, educación económica y desafíos fiscales. El cierre estará a cargo del presidente de la Nación, quien brindará una conferencia titulada “El desafío del crecimiento económico”.

Mirá la nota completa