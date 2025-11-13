Zárate se instaló en los cuartos de final de un Future en Buenos Aires

El joven correntino Carlos María Zárate (20 años) avanzó a los cuartos de final del Future, categoría M15, de Azul, Buenos Aires.

En las canchas de polvo de ladrillo del Club de Remo Azul, Zárate, 674 en el ránking de la ATP, superó este jueves a su compatriota Ramiro Amarilla (jugador que llegó desde la clasificación) por un doble 6-3 en 1 hora y 26 minutos de juego.

De esta manera, Zárate, quinto preclasificado en el certamen bonaerense, jugará por sexta vez en el año los cuartos de final de un Future.

Por el pase a la semifinal, Zárate se medirá con Valerio Aboian (596) que viene de vencer a Mateo del Pino (1212) por 4-6, 6-3 y 6-1.

Será el tercer choque entre los argentinos en el circuito internacional. El bonaerense de 23 años se impuso en las dos oportunidades anteriores. Durante el 2024 en el M15 de Bragado y durante el presente año en la clasificación del Challenger de Córdoba.

El debut de Zárate en el M15 de Azul fue con triunfo frente a Leonel César Castro, jugador que llegó desde la clasificación, por 6-3 y 7-5.