Los diputados nacionales electos por Corrientes recibieron sus diplomas

Los diputados nacionales electos que representarán a Corrientes en el Congreso de la Nación recibieron este jueves sus diplomas, en un acto oficial que marca el inicio de su labor legislativa a partir del próximo 10 de diciembre.

La ceremonia, encabezada por la Junta Electoral Nacional Distrito Corrientes en cumplimiento del artículo 122 del Código Electoral, se llevó a cabo en el Salón Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Recibieron sus credenciales:

Diógenes González (Vamos Corrientes)

Raúl Hadad (Fuerza Patria)

Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

El evento contó con la presencia del presidente de la Junta Electoral Federal, Luis González, su par provincial, Gustavo Sánchez Mariño, y el decano de la casa de estudios, Mario Villegas.

Búsqueda de consenso y agenda positiva

Tras la entrega de diplomas, Diógenes González dialogó con la prensa y adelantó que su trabajo parlamentario se enfocará en la búsqueda de consensos y la articulación con el Gobierno nacional.

El legislador electo explicó la complejidad del nuevo Congreso: “Dentro del Congreso contamos con dos bloques mayoritarios y luego tenemos una paleta multicolor de distintos espacios, donde nos ubicamos nosotros y debemos hacer la balanza”.

González señaló que su objetivo será “integrar un interbloque lo más amplio posible que pueda influir en las decisiones del gobierno nacional”.

Enfatizó la necesidad de mantener un diálogo constante, tanto con el oficialismo como con otras fuerzas, remarcando que buscará trabajar con una "agenda positiva para Corrientes, más allá de las ideologías, en pos de una construcción de diálogo como eje”.