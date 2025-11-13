Lautaro Midón se adjudicó una beca al mérito deportivo

El correntino Lautaro Midón y el catamarqueño Juan Manuel La Serna son los ganadores de la primera edición de la Beca Galperin al Mérito, un programa inédito destinado a potenciar la carrera de jóvenes talentos argentinos que cuenta con la supervisión de la Asociación Argentina de Tenis.

La iniciativa puso en juego un beneficio económico de U$S 100.000, distribuidos entre ambos tenistas (U$S 60.000 para el primero y U$S 40.000 para el segundo), para ser invertidos en la carrera de cada uno durante la temporada 2026. La ayuda económica se instrumentará a través de la AAT, y su desembolso estará sujeto a la evaluación y aprobación del plan de temporada 2026 presentado por cada beneficiario.

El correntino y el catamarqueño, ambos de 21 años, fueron los jugadores argentinos que más puntos sumaron este año en el país a lo largo de 18 torneos internacionales, la inmensa mayoría de los mismos organizados por la AAT: 10 fechas del ITF World Tennis Tour, 7 ATP Challenger Tour y 1 ATP Tour (Argentina Open).

Midón encabezó la lista con 110 puntos y La Serna lo secundó con 53 entre los tenistas albicelestes de 16 a 21 años que compitieron en la Argentina durante 2025, sumando puntos para el ranking ATP y también para la clasificación paralela de la Beca Galperin al Mérito.

El correntino se adjudicó los M25 de Yerba Buena y Luján, además de haber alcanzado la final del AAT Challenger Santander edición Santa Fe y del M25 de Mar del Plata, entre sus mejores resultados.

A falta de los M15 de Azul (en disputa) y Olavarría, ambos jugadores se aseguraron el primer y segundo lugar por sobre los más de 20 jóvenes argentinos que disputaron estas competencias bajo los requisitos de la organización.

Los beneficiarios recibirán, además, asistencia técnica durante el año de duración de la beca por parte del equipo de Desarrollo AAT e invitaciones a torneos organizados en la Argentina para facilitar su inserción al profesionalismo. El programa continuará en 2026, siempre con el objetivo de que los recursos económicos no sean un obstáculo en el camino de los jugadores hacia el Top 100 del ranking mundial.

Midón, el ganador del premio mayor, comentó: “La verdad es que es un apoyo enorme para nosotros, así que quiero agradecerles a Marcos Galperin y a la Asociación Argentina de Tenis por esta gran iniciativa que tuvieron. Con mi equipo y mi familia estamos muy contentos de haber ganado esta Beca, porque era uno de los objetivos que nos propusimos a comienzos de año y por el cual trabajé fuerte”.

El correntino debía disputar esta semana un Challenger en Montevideo, Uruguay, pero se bajó por una molestia lumbar de acuerdo a lo que publicó en sus redes sociales.

La intención de Midón es volver a la competencia la próxima semana en el Challenger de Guayaquil, Ecuador.