Estafas en Corrientes: la Justicia ordenó la detención del organizador de eventos Ojeda

El Poder Judicial de Corrientes ordenó este jueves la detención de Osvaldo Martín Ojeda, un conocido organizador de eventos acusado de múltiples estafas a clientes que contrataron sus servicios que nunca se realizaron.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías en turno, doctor Leandro Maciel, tras un pedido presentado por el fiscal de la UFIC N°5, doctor Ángel Machado, quien impulsa la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales, se libraron oficios de captura a la Jefatura de Policía de Corrientes, Migraciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal, con el fin de dar con el paradero del sospechoso.

Estafas y perjuicios a decenas de damnificados

De acuerdo con la causa, Ojeda cobró importantes sumas de dinero a distintas personas por la organización de eventos sociales que nunca concretó, generando perjuicios económicos significativos.

El caso comenzó tomó notoriedad pública luego de que varias personas denunciaran haber sido estafadas. Los afectados aseguran que, tras recibir los adelantos o pagos completos, el organizador desapareció sin cumplir con los servicios acordados, e incluso apagó su teléfono.

La Fiscalía solicitó además una inhibición general de bienes de Ojeda como medida cautelar, aunque esta solicitud aún no fue resuelta por el magistrado.

Búsqueda nacional y medidas judiciales

El pedido de captura nacional busca garantizar que el acusado no pueda abandonar el país ni disponer de bienes mientras avanza la investigación.

Las fuerzas federales y provinciales trabajan de manera coordinada para ubicar al organizador, cuya última ubicación conocida fue en la capital correntina, donde operaba su emprendimiento dedicado a la organización de eventos.