Pepe Cibrián Campoy regresa a Corrientes con su unipersonal “Marica”

El dramaturgo y actor Pepe Cibrián Campoy vuelve al escenario correntino con su aclamado unipersonal “Marica”. La función única tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La obra, apta para mayores de 18 años, es un profundo espectáculo que trasciende la biografía de su protagonista para convertirse en un homenaje a la dignidad y la convicción.

Lorca, dignidad y el castigo a la diferencia

“Marica” se articula en torno a la figura del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, explorando una supuesta relación entre él y su asesino en las horas previas a su muerte.

Sin embargo, el objetivo central de la puesta en escena es mucho más amplio: el espectáculo reflexiona sobre la "muerte" simbólica o real de toda persona que, por su pensamiento diferente, condición o creatividad, es castigada, relegada o "asesinada en vida".

Cibrián Campoy logra que este unipersonal se sienta como un espectáculo multipersonal al interpretar a varios personajes clave que rodearon a Lorca, incluyendo al propio poeta, a su asesino, a sus padres y al pintor Salvador Dalí. Los personajes conviven en un intenso vínculo de amor y odio.

La organización destaca que “Marica” es un término despectivo que intenta humillar al hombre por su condición sexual. Pero, aseguran, “al hombre que enfrenta la vejación con dignidad, el insulto lo exalta, lo enaltece. Marica es un homenaje al hombre y sus convicciones”.

La obra celebra el alma, la creatividad, el arte y la grandeza de aquellos que, a través de sus obras y a costa de su propia vida, modificaron la historia de la humanidad.

Venta de entradas y promociones

Las entradas para la función del viernes 21 de noviembre continúan a la venta y pueden adquirirse a partir de $10.600.

Venta online: a través de la plataforma weepas.ar.

Venta presencial: en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados, en horario de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

Los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) que utilicen su tarjeta Visa crédito acceden a un beneficio especial: 20% de reintegro y la posibilidad de financiar la compra hasta en 3 cuotas sin interés.