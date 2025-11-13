¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

tenis Diógenes González TEMPERATURAS ALTAS
FRENTE A LA ESCUELA LELOIR

Demorado al intentar sustraer la rueda de un vehículo estacionado frente a un colegio

Por El Litoral

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 17:47

 

Un hombre de 32 años fue atrapado por la Policía cuando  intentaba robar ruedas de vehículos estacionados en las cercanías de la escuela Leloir de la Capital correntina.

Fue un operativo realizado por personal del Destacamento San Marcos, durante recorridas de prevención después de recibir una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un individuo sospechoso que estaba probando las cerraduras de los vehículos estacionados en la zona.

Al llegar al lugar, los policías divisaron a una persona con remera de la selección argentina que intentaba sacar la rueda de un vehículo automotor. Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzado y demorado.

Durante el procedimiento, se le secuestró una hoja de cuchillo de 15 cm y una saca bujía de auto de fabricación casera. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.

