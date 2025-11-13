Atraparon a una pareja en moto con cocaína, marihuana y cigarrillos de contrabando

Sobre la ruta de acceso a la localidad de Itatí, demoraron a un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta los cuales trasladaban estupefacientes, según determinaron las tareas de inteligencia montadas por personal de la Prefectura Naval Argentina.

En poder de ambos secuestraron 4 panes de marihuana con un peso de 3,700 kilogramos, 8 dosis de cocaína que pesaron 3,7 gramos, además cuatro brezas de cigarrillos de contrabando marca Eight y otros elementos como celulares, dinero en efectivo y un arma blanca.

Con respecto a los billetes que poseían se les secuestró $1.371.730 en efectivo; 314.000 guaraníes equivalentes a $ 62.780, entre otros.

El operativo fue el resultado de tareas de inteligencia criminal de la Prefectura que arrojó la información de un posible transporte de estupefacientes en modalidad microtráfico entre la localidad de Itatí y la ciudad de Corrientes.

En consecuencia, pusieron en aviso a la Policía de Corrientes y a la Gendarmería Nacional, según se informó.El Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, a cargo de Gustavo Fresneda, ordenó el secuestro de las drogas y los elementos de interés, así como la detención de los involucrados.El aforo total de los elementos secuestrados asciende a $ 16.701.087,72.