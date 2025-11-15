Incendio y explosión en Ezeiza: esperan pericias clave

La Justicia aguarda la realización de las pericias para establecer la causa de la explosión y el feroz incendio en un polo industrial de Ezeiza que provocó grandes daños a viviendas de la zona y la atención de más de 20 personas en distintos hospitales. Hasta este sábado por la tarde, los expertos no habían podido inspeccionar el lugar porque el operativo contra el fuego continuaba y podría extenderse hasta el lunes. Por ende, los investigadores no se inclinan por ninguna hipótesis concreta sobre el motivo del siniestro.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, que dependen del Departamental Judicial Lomas de Zamora, será la encargada de investigar los motivos del incendio que se propagó este viernes por la noche en un sector del Polígono Industrial, una zona abierta, externa a los parques de Ezeiza y Carlos Carlos Spegazzini, y ubicada en la vera de la autopista Buenos Aires-Cañuelas.

El siniestro comenzó con una explosión en un depósito de Logischem que desató un descomunal incendio. El fuego se fue propagando y alcanzó diversos edificios de otras compañías instaladas en la zona: Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios, y Sinteplast.