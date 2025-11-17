Corrientes: Vialidad Nacional habilitó el tránsito en Ruta 12 tras reparar un socavamiento

Vialidad Nacional (VN) confirmó este lunes la culminación de las tareas de reparación en la Ruta nacional N° 12, restableciendo la circulación total en cercanías a la ciudad de Goya, luego de un socavamiento que afectaba la calzada.

El inconveniente, que requirió la intervención de urgencia, se localizó específicamente en el kilómetro 783 de la traza, donde se produjo un socavamiento en una alcantarilla.

Trabajo rápido y normalización del tránsito

Tras detectarse el problema, el personal técnico de Vialidad Nacional implementó de inmediato un operativo. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios, el tránsito en la zona se había habilitado inicialmente por una sola calzada, operando de manera alternada para permitir el paso de vehículos en ambos sentidos.

La maquinaria especializada y los equipos técnicos trabajaron durante varias horas en la zona afectada, llevando a cabo las reparaciones necesarias en la estructura de la alcantarilla.

Finalmente, tras concluir las obras, Vialidad Nacional logró reparar el socavamiento por completo, permitiendo la habilitación total de la calzada y normalizando el tránsito en este corredor clave del sur de Corrientes.