¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fuertes tormentas Municipalidad de Corrientes Vialidad Nacional
Fuertes tormentas Municipalidad de Corrientes Vialidad Nacional
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GOYA

Corrientes: Vialidad Nacional habilitó el tránsito en Ruta 12 tras reparar un socavamiento

El inconveniente se había detectado en una alcantarilla a la altura del kilómetro 783. Los trabajos de reparación permitieron normalizar la circulación que se había mantenido de manera alternada.

Por El Litoral

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 16:23

Vialidad Nacional (VN) confirmó este lunes la culminación de las tareas de reparación en la Ruta nacional N° 12, restableciendo la circulación total en cercanías a la ciudad de Goya, luego de un socavamiento que afectaba la calzada.

El inconveniente, que requirió la intervención de urgencia, se localizó específicamente en el kilómetro 783 de la traza, donde se produjo un socavamiento en una alcantarilla.

Trabajo rápido y normalización del tránsito

Tras detectarse el problema, el personal técnico de Vialidad Nacional implementó de inmediato un operativo. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios, el tránsito en la zona se había habilitado inicialmente por una sola calzada, operando de manera alternada para permitir el paso de vehículos en ambos sentidos.

La maquinaria especializada y los equipos técnicos trabajaron durante varias horas en la zona afectada, llevando a cabo las reparaciones necesarias en la estructura de la alcantarilla.

Finalmente, tras concluir las obras, Vialidad Nacional logró reparar el socavamiento por completo, permitiendo la habilitación total de la calzada y normalizando el tránsito en este corredor clave del sur de Corrientes.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD