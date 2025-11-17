Corrientes sumó experiencia y logró un podio en Bariloche

La selección correntina de handball categoría menor brilló en el Campeonato Argentino que se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El torneo se extendió durante una semana y contó con la participación de 54 equipos de todo el país, lo que lo convirtió en un evento de gran magnitud y competitividad.

En el debut, el seleccionado masculino de Corrientes cayó ante Atlántica con un marcador de 31-24. Mientras tanto, las chicas comenzaron con el pie derecho, ganándole a Rosario con un marcador de 34-27.

En el segundo día de competencia, las chicas e enfrentaron a Fe.Me.Bal, sufriendo una derrota contundente con un marcador de 44-14. Mientras que los varones se enfrentaron a San Luis y perdieron 38-33.

Con estos primeros resultados, el equipo femenino de Corrientes clasificó a la Copa de Plata y el equipo masculino avanzó a la Copa de Bronce.

En la nueva instancia, las chicas correntinas jugarán frente a Pehuajó, donde cayeron 25-19. Los chicos, por su parte, vencieron a La Pampa 48-36, demostrando su habilidad y trabajo en equipo

En la segunda jornada de las copas, los varones tuvieron un partido muy parejo contra Bahía Blanca y perdieron 33-31. Las chicas, por su parte, se impusieron 31-21 ante el equipo chaqueño.

En la continuidad del campeonato, las mujeres le ganaron a San Luis 31-28 y perdieron ante Córdoba 40-25, obteniendo así el 6to lugar de la Copa de Plata y despidiéndose del torneo con la cabeza en alto.

Los chicos, por su parte, cayeron ante San Juan con un marcador de 31-27 y le ganaron a Formosa 30-29 para pasar a disputar un lugar en el podio de la Copa de Bronce.

Los correntinos se enfrentaron a un equipo de Santa Cruz, "Amigos de Rocha", y la victoria fue para Corrientes con un resultado de 39-25 para escalar al tercer lugar del podio.

Los resultados de ambas selecciones demuestran el gran trabajo que realizan los profesores y cuerpo técnico dentro y fuera de la cancha, en lo físico, en lo psicológico y el acompañamiento de nuestros chicos. El handball correntino sigue creciendo.