¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Fuertes tormentas Municipalidad de Corrientes
Gustavo Valdés Fuertes tormentas Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ARGENTINO DE HANDBALL PARA MENORES

Corrientes sumó experiencia y logró un podio en Bariloche

El seleccionado masculino logró la medalla de bronces en la Copa de Bronce, mientras que las chicas correntinas quedaron sextas en la Copa de Plata.

Por El Litoral

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 16:39

La selección correntina de handball categoría menor brilló en el Campeonato Argentino que se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El torneo  se extendió durante una semana y contó con la participación de 54 equipos de todo el país, lo que lo convirtió en un evento de gran magnitud y competitividad.

En el debut, el seleccionado masculino de Corrientes cayó ante Atlántica con un marcador de 31-24. Mientras tanto, las chicas comenzaron con el pie derecho, ganándole a Rosario con un marcador de 34-27.

En el segundo día de competencia, las chicas e enfrentaron a Fe.Me.Bal, sufriendo una derrota contundente con un marcador de 44-14. Mientras que los varones se enfrentaron a San Luis y perdieron 38-33.

Con estos primeros resultados, el equipo femenino de Corrientes clasificó a la Copa de Plata y el equipo masculino avanzó a la Copa de Bronce.

En la nueva instancia, las chicas correntinas jugarán frente a Pehuajó, donde cayeron 25-19. Los chicos, por su parte, vencieron a La Pampa 48-36, demostrando su habilidad y trabajo en equipo

En la segunda jornada de las copas, los varones tuvieron un partido muy parejo contra Bahía Blanca y perdieron 33-31. Las chicas, por su parte, se impusieron 31-21 ante el equipo chaqueño.

En la continuidad del campeonato, las mujeres le ganaron a San Luis 31-28 y perdieron ante Córdoba 40-25, obteniendo así el 6to lugar de la Copa de Plata y despidiéndose del torneo con la cabeza en alto.

Los chicos, por su parte, cayeron ante San Juan con un marcador de 31-27 y le ganaron a Formosa 30-29 para pasar a disputar un lugar en el podio de la Copa de Bronce.

Los correntinos se enfrentaron a un equipo de Santa Cruz, "Amigos de Rocha", y la victoria fue para Corrientes con un resultado de 39-25 para escalar al tercer lugar del podio.

Los resultados de ambas selecciones demuestran el gran trabajo que realizan los profesores y cuerpo técnico dentro y fuera de la cancha, en lo físico, en lo psicológico y el acompañamiento de nuestros chicos. El handball correntino sigue creciendo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD