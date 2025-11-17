Triunfos de San Lorenzo y Pingüinos en el inicio de los cuartos de final

En el inicio de los cuartos de final del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes, San Lorenzo de Monte Caseros y Pingüinos, los dos mejores equipos de la fase regular, ganaron como visitantes y quedaron cerca de la clasificación al Final Four y a la Liga Federal 2026.

En condición de local, Amad de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá se impusieron en sus respectivos encuentros y ahora deberán sellar el pasaje a la próxima instancia como visitantes.

San Lorenzo mantuvo su invicto y superó como visitante a Unión de Goya 88 a 78. Gonzalo Gerez con 23 puntos y Juan Frigerio con 21 fueron los goleadores en el elenco aurinegro, mientras que en el rojo se destacaron Francisco Romero con 23 puntos y Joaquín San Vicente con 14.

En tanto que en el duelo entre equipos capitalinos, Pingüinos venció como visitante a Alvear 87 a 74 con 13 puntos de Alexander López y 11 de Julián Marín con 11; por su parte, José Rolnik con 19 resultó el máximo anotador en Alvear.

San Lorenzo y Pingüinos ahora serán locales en las revanchas y mantendrán esa condición en el caso de ser necesario un tercer juego.

Además, en Curuzú Cuatiá, San Martín extendió su buen momento y le ganó a Atlético Saladas 91 a 79 con 24 puntos de Gonzalo Cotto Oria. Mientras que en Goya, Amad triunfó sobre Córdoba 87 a 78 con 22 puntos de Franco Piasentini.

Las dos últimas series ahora se trasladarán a Saladas y Capital, repectivamente En el caso de un tercer partido, Atlético y Córdoba tendrán ventaja de localia.