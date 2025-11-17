Riñas clandestinas en Corrientes: rescatan 80 gallos en los barrios Esperanza y San Cayetano

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Dirección General de Promoción de Derecho y Bienestar Animal, desarticuló durante el fin de semana dos sitios donde se organizaban peleas clandestinas de gallos.

Los operativos, llevados adelante con orden judicial, permitieron el rescate de 80 animales que eran sometidos a esta práctica ilegal.

Operativos y cifras de rescate

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, detalló que el personal municipal participó tanto el viernes como el sábado en las diligencias, que se originaron a partir de denuncias anónimas recibidas en la línea de atención ciudadana 147.

Las denuncias alertaban sobre animales en situación de maltrato, incluyendo gallos, gallinas, patos y otros animales de granja, que estaban siendo utilizados para riñas.

El primer operativo se concretó en el barrio Esperanza , donde se secuestraron cerca de 50 gallos , además de gallinas y pollos.

El sábado, el segundo procedimiento se efectuó en la zona de San Cayetano, resultando en el secuestro de más de 30 gallos, además de patos, pollos, jaulas, espolones y otros materiales utilizados específicamente para las riñas.

Calvano destacó que la lucha contra el maltrato animal es constante. "En lo que va del año ya hemos rescatado más de 337 gallos que eran utilizados con fines de riña", precisó el funcionario, subrayando el incremento en la concientización ciudadana.

Destino de los animales y rol ciudadano

Los animales rescatados fueron dispuestos en campos tenedores registrados por la Municipalidad. Allí, recibirán la atención veterinaria necesaria y se les asegurarán condiciones de bienestar, garantizando que no sean devueltos a la actividad clandestina. El funcionario aclaró que también se encontraron gallinas y pollos que tenían como fin la reproducción para ser utilizados en futuras riñas.

El Municipio hizo un llamado a los vecinos para que continúen utilizando las vías de denuncia ante situaciones de maltrato animal, ya sea llamando al 911 o al 147 municipal, o contactando al Muni bot 379-4341768.

La Municipalidad señaló que ha registrado un alto aumento de denuncias y reclamos por este tipo de casos, actuando no solo en riñas de gallos, sino también en casos de maltrato de perros, gatos y diversas especies de aves, en cumplimiento de la ley y del nuevo Código de Convivencia vigente en la ciudad.