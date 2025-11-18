Dylan Bordón en la Selección Argentina de Básquet: el correntino preseleccionado para las eliminatorias al Mundial 2027

El básquet correntino vuelve a tener presencia en la órbita de la Selección Argentina: Dylan Bordón, joven de 20 años formado en el club San Martín de Corrientes y que actualmente juega en la Liga ACB española para el Club Baloncesto Canarias, forma parte de la lista preliminar para las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2027.

La lista de 24 preseleccionados fue confeccionada por el entrenador Pablo Prigioni y su cuerpo técnico, de cara a la primera ventana de clasificación.

Los partidos de Argentina y las estrellas en duda

Argentina, que viene de obtener el subcampeonato en la AmeriCup Nicaragua 2025 con un plantel joven, iniciará su camino eliminatorio con dos enfrentamientos ante Cuba:

27 de noviembre: vs Cuba , en La Habana (20.10, hora argentina).

1 de diciembre: vs Cuba, en Buenos Aires (20.05), en el estadio Obras Sanitarias.

Ambos encuentros serán televisados por TyC Sports y DSports.

Entre los citados figuran nombres de peso como los cordobeses Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro. Sin embargo, la presencia de ambos en la primera ventana no está confirmada, ya que sus clubes disputan la Euroliga:

Campazzo y Gabriel Deck (Real Madrid) juegan el 24 de noviembre.

Bolmaro (Olimpia Milano) juega el 25 de noviembre.

Calendario de clasificación (2026)

La competencia de clasificación a la Copa del Mundo continuará durante el próximo año con las siguientes fechas:

27/2 vs Uruguay (local)

2/3 vs Panamá (local)

2/7 vs Uruguay (visitante)

5/7 vs Panamá (visitante)

La lista completa