Golpe a la Unne: la Justicia Federal anuló las elecciones de consejeros no docentes por “irregularidades” en el padrón

Un fallo judicial histórico en el ámbito universitario sacudió a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). El Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, a cargo del juez subrogante Gustavo Fresneda, declaró la nulidad absoluta de las elecciones de consejeros del claustro no docente que se llevaron a cabo el 11 de septiembre de 2025.

La sentencia judicial se dictó a raíz de una demanda promovida por la Asociación de Trabajadores Nodocentes (Atun), liderada por su secretaria General, Liza Hortt, y patrocinada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.

El padrón ilegal y la exclusión de 300 trabajadores

La Justicia le dio la razón a Atun al constatar irregularidades en el proceso electoral que afectaron la transparencia y el sentido democrático de los comicios. El centro del reclamo fue la exclusión de trabajadores del padrón.

“Atun, en defensa de los derechos de los trabajadores universitarios, planteó en la Justicia que hubo irregularidades en el proceso electoral y que consisten en que muchos nodocentes no podían votar porque fueron injusta y sorpresivamente borrados del padrón electoral”, afirmó Liza Hortt.

El fallo es contundente al sostener que el padrón nodocente de la Unne era irregular por la exclusión de más de 300 universitarios. El juez Fresneda consideró probada esta gravedad: estos trabajadores fueron desafectados del padrón con el argumento de que cursaban una Licenciatura, pero tampoco fueron incluidos en el padrón de estudiantes de la Facultad de Derecho.

Nulidad absoluta y consejeros sin legitimidad

La decisión judicial declara la nulidad absoluta de todos los actos electorales, incluyendo el acta de la Junta Electoral, la votación del 11 de septiembre de 2025 y todos los actos posteriores concatenados al mismo.

Esto implica que los representantes del claustro no docente en el Consejo Superior de la Unne, que incluso ya habían asumido en sus cargos, carecen de legitimidad debido a que todo el proceso ha sido anulado por la Justicia Federal.

El fallo de Fresneda subraya que la exclusión es “manifiestamente arbitraria e inconstitucional” por afectar el derecho de los trabajadores no docentes “a elegir y a ser elegidos como representantes del Claustro No Docente, y de tal modo a su derecho de participar en el gobierno y dirección de la Universidad”.

Como resultado de la sentencia, la votación y todo el proceso deberá volver a realizarse para garantizar la transparencia y la participación plena de los trabajadores.