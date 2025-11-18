Contra un intento de los sospechosos, el tribunal frenó el regreso del caso Loan a la Justicia provincial

El tribunal de Corrientes que debe juzgar a los sospechosos por la desaparición de Loan Danilo Peña determinó en las últimas horas rechazar un recurso de las defensas que pretendían que el caso pase a la justicia provincial.

El Tribunal Oral Federal de esta capital ratificó su competencia en el marco de una cuenta regresiva al juicio en el que se espera conocer más detalles sobre la desaparición del niño, ocurrida en junio de 2024, en 9 de Julio, provincia de Corrientes.

A foja cero

La medida fue dispuesta luego de que las defensas de los imputados por la desaparición de Loan, encabezadas por el abogado Richard Vallejos, pretendiera que el caso vuelva a foja cero al retornar desde la Justicia federal a los tribunales de a provincia.

Vallejos, que representa al comisario Walter Adrián Maciel -detenido en el penal de Marcos Paz- intentó que sea declarada inconstitucional un artículo del código que rige el procedimiento en estas causas, para habilitar el retorno a la esfera de la justicia ordinaria. El pedido fue rechazado.

¿Quiénes lo decidieron?

Los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y el subrogante Eduardo Ariel Belforte, resolvieron luego de que la fiscalía federal con las firmas de Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, se opusieran a la salida de este expediente del Tribunal Oral Federal.

Con esta novedad, se despeja aun más el camino a la definición de una fecha para el inicio del juicio en el que hay 17 implicados, siete de los cuales están sospechados de haber participado directamente de la desaparición de Loan.

