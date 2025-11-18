Qué dijo Rivas Piasentini sobre un aumento y bono navideño para estatales correntinos

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó este martes en una entrevista con Canal 5TV que la provincia analiza otorgar un bono de fin de año para los empleados estatales, además de la tradicional canasta navideña. Sin embargo, remarcó que no están dadas las condiciones para anunciar un aumento salarial en el corto plazo.

Consultado sobre un eventual incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes, Piasentini fue categórico: “Lo venimos viendo de manera permanente, pero por el momento no están dadas las condiciones. Los recursos de coparticipación, que son la fuente principal de recursos de la Provincia, no crecen. Cada vez que avanzamos con una corrección de políticas salariales hablamos de muchos millones de pesos con un impacto presupuestario altísimo. Hasta este momento no están dadas las condiciones”.

Sin embargo, aclaró que la mejora de haberes continúa siendo un eje central del Gobierno provincial. “Cuando el escenario acompañe, el aumento estará en carpeta y primero en la lista”, afirmó.

Canasta navideña y posible bono de fin de año

El Gobierno provincial trabaja con cadenas locales de supermercados para garantizar una canasta navideña accesible. “Siempre han acompañado; estamos viendo si hay un punto de acuerdo”, indicó el ministro.

Sobre el bono extraordinario de fin de año, Piasentini señaló que Hacienda está evaluando su viabilidad, aunque aún no hay una confirmación oficial. “Estamos trabajando”, se limitó a decir.

Presupuesto 2026: sin señales de reactivación económica

Piasentini detalló que el Presupuesto Provincial 2026 fue elaborado siguiendo las pautas macrofiscales enviadas por Nación, marcadas por un escenario similar al de este año:

“Nos encontramos con un presupuesto sin indicadores que permitan suponer un crecimiento económico importante en las economías regionales”.

El funcionario insistió en que el equilibrio fiscal seguirá siendo el pilar de la administración: “Nos permitió sostener obras con recursos propios y la recuperación salarial. Sin equilibrio, eso sería imposible”.

Obras estratégicas y trabas nacionales

El ministro destacó la finalización del puerto de Ituzaingó, al que calificó como una herramienta clave para mejorar la competitividad provincial. Sin embargo, advirtió que persisten impedimentos nacionales vinculados a habilitaciones y marcos regulatorios.

Educación: “No vamos a ajustar ahí”

Piasentini cuestionó los recortes previstos en el presupuesto educativo nacional:

“No entendemos que el ajuste pase por la educación. La educación no se financia recortando. En Corrientes no lo hacemos y está reflejado en nuestro presupuesto”, dijo.

Programas sociales garantizados y refuerzos de fin de año

Además, el ministro negó cualquier recorte en políticas sociales. “No hubo recortes. Las políticas sociales son muy amplias y se sostienen. Cada último trimestre reforzamos partidas por su sensibilidad en provincias del norte”, afirmó a Canal 5TV.

Transición con Juan Pablo Valdés: continuidad y diálogo

De cara al cambio de gestión, Piasentini aseguró una transición ordenada con el gobernador electo, Juan Pablo Valdés: “Hablé varias veces con él. Hay continuidad de gestión y los lineamientos principales se mantienen. Él dará su impronta, pero la base está trabajada”.