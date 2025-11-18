El Gobierno liberó el precio de la yerba mate y el Instituto Nacional ya no podrá fijarlo

El Gobierno nacional liberó el precio de la yerba mate al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar lo que se les paga a los productores por esa materia prima.

Desregulación

La medida fue dispuesta mediante la modificación del Decreto Reglamentario N° 1.240/2002 del INYM a través de la publicación este martes del Decreto N° 812/2025.

“La nueva regulación busca que el INYM focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, impidiendo su intromisión en un mercado competitivo”, indica la normativa.

El organismo mantendrá su rol “en la promoción y el control de calidad de los procesos relacionados con la yerba mate”, según publicó NA.

Además señala que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

La administración de Javier Milei también instruyó al INYM “a relevar y adecuar toda normativa dictada por el Instituto que contradiga lo establecido en la nueva norma” lo que “deberá completarse en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

Considerandos del decreto

Entre los considerandos del Decreto, se mencionó que el organismo “se creó con los objetivos de promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos”.

La presente medida se fundamenta en la necesidad de modernizar el INYM para “alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia y eficacia, logrando responder con mayor celeridad a las demandas de la sociedad”.

Infobae