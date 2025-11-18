¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICIA DE CORRIENTES

Recuperaron un celular sustraído y buscan a un sospechoso

Uno de los implicados en el delito fue atrapado días atrás

Por El Litoral

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 17:06

 

La Unidad Especial Antiarrebato de la Policía de Corrientes logró secuestrar un teléfono celular y una motocicleta en relación con un delito denunciado como supuesto robo.

El operativo se llevó a cabo a las 21:30 del lunes, en la intersección de la Avenida Teniente Ibáñez y calle Mendoza, cuando el personal policial divisó a un sospechoso a bordo de una motocicleta Wave 110 c.c. de color negra, quien se identificó como Lezcano D.R.

Al intentar demorarlo, el señalado emprendió la huida, arrojando un elemento en la calle J.R. Vidal, que resultó ser un teléfono celular Samsung Note 10 Plus. A pesar de la persecución, el sospechoso logró escapar en dirección al barrio Pio X.

El teléfono celular fue secuestrado y remitido a la Comisaría Primera Urbana, junto con la correspondiente acta de cadena de custodia.

Cabe destacar que el 15 de noviembre de 2025, se aprehendió a Escobar F.E., alias “Panchi”, en relación con el mismo hecho, y se secuestró una motocicleta Zanella 110 c.c. de color gris.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía N° 6,

