Pingüinos clasificó a la Liga Federal

El Torneo Pre Federal en la provincia de Corrientes ya tiene a tres de sus cuatro finalistas. Pingüinos, Atlético Saladas y San Lorenzo de Monte Caseros accedieron al Final Four y además se clasificaron para disputar la Liga Federal 2026, la tercera categoría del básquetbol en la Argentina.

La única plaza disponible se definirá este domingo cuando desde las 20, Córdoba y Amad de Goya disputen el tercer y decisivo juego de los cuartos de final del certamen provincial de primera división.

El duelo entre equipos capitalinos quedó para Pingüinos que venció como local a Alvear 82 a 65 para definir su serie 2 a 0 y avanzar a la instancia decisiva. Además, logró una histórica clasificación a la Liga Federal. Néstor Serantes con 17 puntos y Ezequiel Lecca con 12 fueron los principales goleadores en el equipo de la banda negra, mientras que Nicanor Barrios con 14 y Tobías Cabral con 13 se destacaron en Alvear.

En Monte Caseros, el local San Lorenzo mantuvo su invicto, derrotó a Unión de Goya 85 a 67 para acceder al Final Four y clasificar a la Liga Federal por segundo año consecutivo. Juan Frigerio con 19 puntos y Gonzalo Gerez con 17 fueron los abanderados en la ofensiva de San Lorenzo. En Unión, los principales goleadores fueron Facundo Rojas con 20 y Francisco Morales con 16.

Atlético Saladas también se hizo fuerte como local y dio vuelta la serie frente a San Martín de Curuzú Cuatiá. El tercer punto de la serie fue para el elenco saladeño 70 a 61 y de esta forma logró el doble festejo: avanzó al Final Four del Pre Federal y clasificó a la Liga Federal.

Los goleadores en Atlético fueron Gonzalo Spikerman con 25 puntos y Matías Núñez con 21. En San Martín, que había ganador el juego 1 de la llave en Curuzú, se destacó Franco Aguirre con 20.

En la ciudad de Corrientes, Córdoba se tomó desquite de Amad, le ganó 73 a 58 y forzó a un tercer partido que se jugará este domingo, desde las 20, nuevamente en el estadio Mariano Andino Igarzabal.

Cristian Ojeda con 23 puntos e Ignacio Álvarez con 14 fueron los goleadores en Córdoba y Amad, respectivamente.