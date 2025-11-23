Trump criticó la actitud de Ucrania al inicio de las negociaciones de paz

El presidente Donald Trump criticó duramente el domingo al liderazgo ucraniano por lo que calificó como una “total falta de gratitud” hacia Estados Unidos, en medio de negociaciones en Ginebra sobre su plan para poner fin a la guerra con Rusia.

“EL LIDERAZGO DE UCRANIA HA EXPRESADO CERO GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS”, escribió Trump en Truth Social, utilizando mayúsculas para enfatizar su mensaje.

El mandatario estadounidense también arremetió contra Europa por continuar comprando petróleo a Rusia mientras Estados Unidos vende “CANTIDADES MASIVAS DE DÓLARES EN ARMAS A LA OTAN, PARA DISTRIBUCIÓN A UCRANIA”.

Trump afirmó que heredó “una guerra que nunca debió haber ocurrido” y que comenzó durante la administración de Joe Biden, a quien culpó de regalar ayuda militar a Ucrania. “EL CORRUPTO JOE DIO TODO, GRATIS, GRATIS, GRATIS, ¡INCLUIDO MUCHO DINERO!”, escribió.

El presidente insistió en que la guerra no habría ocurrido si hubiera permanecido en el cargo después de 2020, asegurando que Putin “nunca habría atacado” y que solo lo hizo cuando vio a Biden “en acción”.

Zelensky: “Incluir las perspectivas ucranianas”

Las críticas de Trump se produjeron mientras el secretario de Estado Marco Rubio llegaba a Ginebra, donde se reunían responsables ucranianos, estadounidenses y europeos para debatir el plan de 28 puntos de Trump para Ucrania.

El gobierno estadounidense presenta ahora el plan como “un marco para las negociaciones”, cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de 2022.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo antes de las declaraciones de Trump que el controvertido plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia podría incluir “perspectivas ucranianas”.

“Actualmente, hay un entendimiento de que las propuestas estadounidenses pueden incluir una serie de elementos basados en perspectivas ucranianas y críticos para los intereses nacionales ucranianos”, dijo en las redes sociales.

Zelensky también juzgó “positivo que la diplomacia se haya reavivado y que el diálogo pueda ser constructivo”.

El presidente finlandés Alexander Stubb dijo a la AFP que él y la líder italiana Giorgia Meloni habían hablado con Trump el domingo sobre el plan estadounidense.

“El presidente Trump respondió el teléfono a las 5 de la mañana del domingo en Estados Unidos, lo que simplemente demuestra que está trabajando las 24 horas para encontrar un acuerdo de paz en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania”, dijo Stubb al margen de la cumbre del G20 en Sudáfrica.

El plan, acogido con satisfacción por el dirigente ruso Vladimir Putin, retoma exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la Otan.

Rubio dijo que la propuesta “se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania”.

En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos clave, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington “es una base que requerirá trabajo adicional” y mostraron su temor por que deje a Ucrania “vulnerable ante futuros ataques”.

Trump había dado inicialmente a Zelensky hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta. Sin embargo, el sábado respondió “no” a la pregunta de si su plan era una “última oferta” para resolver el conflicto.

Infobae