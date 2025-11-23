Milei viajará a Estados Unidos y buscará una foto con Messi

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en los primeros días de diciembre para participar del sorteo de la Copa del Mundo 2026, y crece la expectativa de que, esta vez, pueda lograr la tan buscada foto junto al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

El mandatario viene intentando lograr esta postal desde su llegada al poder pero, hasta ahora, ese encuentro no pudo concretarse. En su última visita a Miami, ambos participaron del mismo foro empresarial, aunque en jornadas diferentes, por lo que no llegaron a coincidir.

Esta nueva oportunidad surge a partir de la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para participar del sorteo mundialista, que se realizará el 5 de diciembre. Según fuentes oficiales, el evento también podría incluir una invitación especial para Messi. Aunque su presencia aún no está confirmada, en el oficialismo la expectativa sigue en aumento.

A principios de este año, los dueños del Inter Miami, Jorge y José Mas, le entregaron una camiseta del equipo con la firma del astro, y el jefe de Estado expresó: "El mejor de todos los tiempos".

Tal como estaba previsto, el presidente Javier Milei inició su nueva gira por Estados Unidos con un discurso en el America Business Forum, un evento en Miami, que inició con elogios a Donald Trump y Lionel Messi.

Se trata de uno de los eventos más prestigiosos de liderazgo y negocios del continente, en el que el miércoles fue entrevistado el astro rosarino, que a su vez fue recibido por una ensordecedora ovación.

Al parecer el rosarino no quiso dejar pasar la popularidad del mejor futbolista del mundo, al que evocó en el inicio de su intervención, pese a no coincidir en el día de exposición.

"Vamos a hacer a Argentina y America Great Again. Es un honor estar rodeado de figuras tan destacables como Trump, un amigo tanto personal como de la Argentina. También me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos: Lionel Messi", dijo Milei al inicio de su discurso.

El Presidente se deshizo en elogios para el capitán de la Selección Argentina, de quien dijo que "llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión pueden generar milagros", y sentenció: "La prueba de que a veces puedo felicitar a un zurdo".

Minuto Uno