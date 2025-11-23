Estudiantes eliminó a Rosario Central

Luego de la polémica consagración de Rosario Central como Campeón de Liga, Estudiantes dio el golpe y lo eliminó del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con un golazo de Edwuin Cetré, el Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Miker Amondarain, se quedó con el triunfo por 1-0 en el Gigante de Arroyito ante el líder de la Zona B y enfrentará en la próxima ronda a Central Córdoba, que eliminó el sábado a San Lorenzo.

Después de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que Rosario Central sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación, aunque bajo protesta. Cumplieron con el pasillo de honor, pero le dieron la espalda al paso de los jugadores del equipo rosarino.

En cuanto a lo futbolístico, la primera jugada de peligro fue para el Pincha. El conjunto rosarino se equivocó en salida y el balón quedó en poder de Tiago Palacios en la puerta del área, que remató, pero lo hizo de manera defectuosa.

Central pudo abrir el marcador cerca de la media hora de juego, pero Fernando Muslera evitó la caída de su valla. El arquero uruguayo se lanzó sobre Agustín Sández que estaba dentro del área chica y no lo dejó patear con comodidad.

Poco tiempo después, Estudiantes marcó el primer gol de la tarde. Edwuin Cetré, que había participado poco en el partido, remató cruzado desde la banda izquierda y alejó el balón de la humanidad de Jorge Broun, que poco pudo hacer.

Ya en el complemento, el elenco platense pudo ampliar la diferencia por medio de Facundo Farías, pero Fatura Broun apareció en todo su esplendor. La Joya apiló jugadores, se metió dentro del área y remató. Fue ahí cuando el arquero estiró su pie y frustró la chance.

Pese al arranque prometedor de la segunda etapa, el trámite se volvió trabado, lo que atentó contra las posibilidades de gol. De todos modos, Central intentó por medio de envíos aéreos.

A poco del final, los dirigidos por Ariel Holan intentaron por todos sus medios lograr igualar el resultado. Con Ángel Di María como abanderado de los ataques, el Canalla buscó, aunque sin éxito.

Ya en tiempo de descuento, el Pincha se quedó con un jugador menos. Mikel Amondarain vio la segunda tarjeta amarilla y, por consecuencia, la roja.