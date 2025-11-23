La China Suarez sufrió un accidente en pleno rodaje y mostró como quedó su nariz

La China Suárez compartió postales del rodaje de Hija del fuego: la venganza de la bastarda y sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar la seguidilla de accidentes que tuvo durante el proceso que se llevó adelante en la Patagonia.

“El día que me rompí el tabique”, escribió en un video que publicó en sus historias. En las imágenes la artista posa indignada con un moretón en la nariz. “Pero tenía enfermero de lujo”, agregó en otra historia en la que su hijo Amancio le pone una bolsa de hielo en la cara y ella le agradece por curarla.

Según explicó, no fue el único incidente que ocurrió en esos días. “¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?“, escribió en uno de los posteos. Con cara de sorprendida, la China dejó ver la quemadura que le quedó en el escote luego de usar este artículo para hacer frente al frío del Sur argentino.

Como si eso fuera poco, la actriz también quedó encerrada en el set -mostró cómo sus hijos intentaron ayudarla cuando no podía salir de una habitación- y sufrió un problema en la cara.

“Tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba fotos a mi cosmiatra desde allá”, reveló en otro video.

Más allá de esos malos tragos, la China pudo aprovechar el rodaje de los 22 episodios de la serie para recorrer el sur del país junto a sus hijos. Entre los destinos turísticos que conoció estuvo el lago Lácar, en San Martín de los Andes, en donde se fotografió abrazada a su hija Rufina. “Mi compañera incondicional”, puso en la foto del momento.

En otras imágenes, la vemos junto a Magnolia y Amancio en el Cerro Chapelco. Allí se hospedaron en una cabaña y disfrutaron de un atardecer junto a la chimenea.

Para terminar la seguidilla de historias, la actriz incluyó fotos y videos durante la intimidad del rodaje junto al equipo en distintas locaciones. Además, compartió el ramo de flores rojas que recibió cuando la filmación de los episodios llegó a su final.

TN