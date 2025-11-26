Pánico en Washington: mataron en un tiroteo a dos soldados de la Guardia Nacional

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron asesinados a balazos este miércoles en los alrededores de la Casa Blanca, en el centro de Washington, según confirmó el gobernador de West Virginia, de donde eran los efectivos. Un sospechoso fue herido y arrestado.

El presidente Donald Trump no está en estos momentos en la residencia, ya que viajó el martes a su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, por el fin de semana largo de Acción de Gracias.

"El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido, pero aun así, pagará un precio muy alto", posteó el presidente Trump en su red Truth Social.



Y dio un mensaje de condolencias y aliento a los uniformados: "Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todo nuestro ejército y fuerzas del orden. Son verdaderamente grandes personas. Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estoy con ustedes".

Poco después, el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, confirmó en su cuenta e X que los efectivos habían fallecido en el hospital a causa de las heridas. Los miembros de la Guardia Nacional eran de la fuerza de ese estado.

"Todo nuestro estado está de duelo junto a sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia", dijo Morrisey. "West Virginia nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos plena responsabilidad por este acto horrible", agregó.

Poco antes la secretaria Noem había anunciado el incidente. “Por favor únanse a mis plegarias por los dos Guardias Nacionales que han sido baleados hace unos momentos en Washington DC”, posteó la funcionaria. Y dijo que el Departamento de Seguridad Interior está trabajando con agentes de la zona para obtener más información.

Los disparos sucedieron en la esquina de las calles 17 y H, a menos de dos cuadras de la Casa Blanca, frente al parque Lafayette y tres víctimas fueron transportadas al hospital, según un portavoz de los Bomberos. No quedaba claro quién era la tercera víctima.



“La Casa Blanca está alerta y monitoreando activamente la situación trágica .El presidente fue informado”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

En la esquina donde sucedió el incidente, docenas de patrulleros bloqueaban el lugar, que había sido precintado. Se vio un grupo de otros agentes de la ley reunidos frente a la entrada del Club Quarters Hotel, en la esquina de las calles 17 e I NW, justo al noroeste de la Casa Blanca. La policía local acordonó varias manzanas de la calle 17th NW y sus alrededores



Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban vigilando activamente la situación.

El despliegue actual de la Guardia Nacional comenzó oficialmente tras una orden ejecutiva firmada el 11 de agosto de 2025, cuando Trump declaró una “emergencia por crimen” en Washington, D.C. y federalizó el control de la policía local.

Esa orden implicó el envío inicial de efectivos de la Guardia Nacional para apoyar fuerzas federales y locales en tareas de patrullaje, seguridad de monumentos y funciones de apoyo.

Aunque la intervención original pretendía ser limitada, la orden de despliegue fue extendida oficialmente; según datos recientes la Guardia Nacional permanece desplegada al menos hasta 28 de febrero de 2026.

