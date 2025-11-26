¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS

Secuestraron armas, carne e identificaron a cuatreros en Corrientes

Los operativos fueron en paraje Buena Vista, cerca de la localidad de 9 de Julio.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 19:09

Armas de fuego, carne vacuna de procedencia dudosa y celulares fueron secuestrados en allanamientos simultáneos realizados en la zona rural de la localidad de 9 de Julio, donde identificaron a dos personas, como presuntos miembros de una banda de cuatreros.


Efectivos de la Policía Rural de San Roque llevaron a cabo dos allanamientos en el paraje Buena Vista, en el marco de una causa por robo de ganado.  Los operativos fueron ordenados por la Fiscalía Rural de Goya y arrojaron resultados positivos.


En uno de los domicilios se incautaron más cortes de carne vacuna, una escopeta calibre 16, una carabina calibre 22 y un celular.
En tanto que en otra casa de la zona, sobre la Ruta Provincial N°19 del mismo paraje, se secuestró una escopeta calibre 16.


Por disposición del Fiscal interviniente, no se dispuso que las personas fueran detenidas, pero todos los involucrados fueron identificados y serán citados en los próximos días a declarar en el marco del expediente judicial. 
 

