Secuestraron armas, carne e identificaron a cuatreros en Corrientes

Armas de fuego, carne vacuna de procedencia dudosa y celulares fueron secuestrados en allanamientos simultáneos realizados en la zona rural de la localidad de 9 de Julio, donde identificaron a dos personas, como presuntos miembros de una banda de cuatreros.



Efectivos de la Policía Rural de San Roque llevaron a cabo dos allanamientos en el paraje Buena Vista, en el marco de una causa por robo de ganado. Los operativos fueron ordenados por la Fiscalía Rural de Goya y arrojaron resultados positivos.



En uno de los domicilios se incautaron más cortes de carne vacuna, una escopeta calibre 16, una carabina calibre 22 y un celular.

En tanto que en otra casa de la zona, sobre la Ruta Provincial N°19 del mismo paraje, se secuestró una escopeta calibre 16.



Por disposición del Fiscal interviniente, no se dispuso que las personas fueran detenidas, pero todos los involucrados fueron identificados y serán citados en los próximos días a declarar en el marco del expediente judicial.

