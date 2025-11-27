Los jugadores de Estudiantes no serán sancionados por su gesto con Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino decidió no sancionar a los jugadores de Estudiantes de La Plata que realizaron el polémico pasillo en el último partido ante Rosario Central, que festejó el título que la Liga Profesional decidió darle por ser el equipo que más puntos sacó en el año.

De esta manera, Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, no tendrá por esta situación ninguna baja para el encuentro del sábado que viene ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por los cuartos de final del torneo Clausura. Los jugadores que están "observados" eran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario (quien fue suplente y le comunicó a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría en el pasillo).

El Tribunal de Disciplina había iniciado una investigación por la protesta del plantel de Estudiantes en el Gigante de Arroyito y dio un plazo de 48 horas para hacer un descargo por los 12 jugadores que decidieron darle la espalda al ingreso de los jugadores de Rosario Central.

El fallo se espera para este jueves, aunque TyC Sports pudo averiguar que no los futbolistas no serán sancionados y para que esto ocurriera terminó siendo clave Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha.

En el descargo que hizo Estudiantes ante el Tribunal de Ética y Moral, la institución platense expresó que la decisión de darse vuelta en el pasillo partió del propio presidente y así dejó al margen a los jugadores, quienes solamente habrían realizado lo que les dijo la Bruja.

Todo comenzó el jueves de la semana pasada cuando una delegación de Rosario Central viajó a Buenos Aires para recibir una copa por ganar la tabla anual, título que hasta ese momento ninguna institución sabía que había estado en juego durante 2025.

Los clubes habían ido a escuchar cómo se iban a disputar los torneos la temporada que viene y en ese momento se les informó desde la Liga Profesional que se le iba a dar un reconocimiento al Canalla por ser el que más puntos sacó en el año, aunque no se esperaba que fuera una estrella.

Las repercusiones no tardaron en llegar, los hinchas mostraron su enojo por lo sucedido en las redes sociales y apuntaron a sus dirigentes por aprobar este título. Todo escaló cuando Estudiantes -como respuesta a sus socios y simpatizantes- comunicó que no se había dado ninguna votación mientras que, por el contrario, desde el ente organizador del fútbol argentino aseguraban que sí había pasado.

La delegación de Rosario Central durante la proclamación como Campeón de Liga.

El próximo paso en esta disputa entre la Liga Profesional y Estudiantes se dio cuando, también en las redes sociales, se le comunicó al Pincha que iba a tener que hacerle el pasillo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Finalmente, después de muchas especulaciones, el pasillo se dio, pero con la particularidad de que los jugadores decidieron darse vuelta cuando Angel Di María salió a la cancha con la copa en la mano.

Por este motivo, el árbitro Pablo Dóvalo hizo un informe porque el pasillo no se hizo como estaba previsto por el reglamento y el Tribunal de Disciplina evaluó la posibilidad de aplicar alguna sanción a los jugadores, algo que finalmente no pasará. Habrá que ver qué pasará con Verón.

