El Flaco López terminó como uno de los goleadores de la Libertadores 2025

La edición 2025 de la Copa Libertadores llegó a su fin con el triunfo de Flamengo, que se consagró campeón tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final disputada este sábado. Sin embargo, más allá del título del “Mengao”, la competencia dejó un dato destacado para el fútbol argentino: los máximos goleadores del certamen fueron dos delanteros argentinos, José Manuel López y Adrián Martínez, ambos con siete conquistas.

En el duelo entre equipos brasileños, Flamengo le ganó 1-0 a Palmeiras, en Perú, y se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025.

En el partido disputado en el estadio Monumental de la capital peruana, el defensor Danilo marcó el único gol a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Filipe Luis conquistó su cuarta Copa Libertadores y se convirtió en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira, donde fue titular el correntino José Manuel López, se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.

Uno de los goleadores de la Copa Libertadores 2025 fue el correntino José Manuel López, atacante del Palmeiras, cerró un torneo sobresaliente pese a la derrota en el partido decisivo.

El exLanús se consolidó como la principal referencia de área del conjunto paulista y aportó goles en octavos y cuartos de final además de la fase de grupos, transformándose en uno de los grandes protagonistas de la campaña del “Verdao”.

En paralelo, el otro artillero de la Copa fue Adrián “Maravilla” Martínez, figura de Racing Club, que terminó su participación en semifinales justamente ante Flamengo. El delantero jugó un torneo de impacto: marcó en fase de grupos, fue determinante en octavos y cuartos, y se convirtió en el arma ofensiva más peligrosa del equipo de Avellaneda.

Los fos futbolistas finalizaron con siete goles, compartiendo el primer puesto de la tabla de artilleros en una edición que volvió a mostrar el peso del talento argentino en el continente.

Para López, el reconocimiento llega en un Palmeiras protagonista que estuvo a un paso del título en donde le sirvió para estar entre los nombres de Lionel Scaloni en la Selección argentina y pelear por un lugar en el Mundial 2026.