La Policía desbarató tres “kioscos” de droga y apresó a cinco personas en Corrientes

Este sábado, se realizaron tres allanamientos en los que desbarataron sendos "kioscos" de estupefacientes en el barrio Colombia Granaderos, donde fueron detenidas cinco personas y se secuestraron 52,65 gramos de cocaína y más de 607 gramos de marihuana.

Se trató de un trabajo desplegado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en colaboración con el Juzgado Federal N°2.

En total, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y se procedió a la detención de cuatro hombres y una mujer.

En el primer allanamiento, en las 32 Viviendas del barrio Colombia Granaderos, se incautaron 14 bochitas de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis, con un peso total de 32 gramos, que tras el correspondiente test arrojó positivo para cocaína; 3 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal, que arrojó positivo para marihuana; recortes de polietileno; $475.000 en efectivo y 5 teléfonos celulares.

Se detuvieron a dos hombres de 26 y 55 años y una mujer de 51 años de edad.

En el segundo allanamiento, en calle Necochea y Chile, se secuestraron 27 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis- con un peso total de 6,55 gramos, que arrojó positivo para cocaína; recortes de polietileno; $30.290 en efectivo; tijera; teléfonos celulares y un cartucho calibre .38. Se detuvo a un hombre mayor de edad.

En el tercer allanamiento, en calle Necochea al 2800, se incautaron 523 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis- con un peso total de 14,1 gramos, que arrojó positivo para cocaína; 31 envoltorios de sustancia vegetal - tipo dosis- y 2 bolsas con sustancia vegetal en flores con un peso total de 607 gramos; recortes de polietileno; tijera; balanza de precisión; $413.600 en efectivo y teléfonos celulares. Se detuvo a un hombre mayor de edad.

Los detenidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

