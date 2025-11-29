¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Farmar Código Procesal Penal Federal Congreso
COMISARIA 14° URBANA

Un joven que promovía disturbios y arrojaba piedras a una escuela de Corrientes

La Policía demoró a esta persona de 18 años por infringir el decreto contravencional
 

Por El Litoral

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 21:21

Personal de la Comisaría 14° Urbana en recorridas de prevención de ilícitos por el barrio Dr Montaña observó a una persona del sexo masculino promoviendo desorden en la vía pública. Además arrojaba piedras a las casas de los vecinos y al establecimiento escolar "Dr. Pedro Armando Montaña Nº280", ubicado en la intersección de las calles Bartolomé Hidalgo y C.M. Cané.
Los efectivos procedieron a demorar al individuo y lo condujeron a la sede policial para realizar los trámites correspondientes para su identificación. El joven, de 18 años, se identificó como Benjamín de Jesús Lautaro B., con domicilio en el Barrio Esperanza, zona de asentamiento.
Gracias a la rápida intervención del personal policial, se previnieron posibles hechos de vandalismo en establecimientos escolares. El accionar del joven estaría infringiendo el Decreto Ley Nº124/01. Se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes.
 

