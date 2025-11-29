Recuperaron elementos sustraídos a un depósito y demoraron a sospechosos en Corrientes

En una efectiva tarea investigativa, personal policial de la Comisaría 16° Urbana logró desbaratar a los responsables de la sustracción de diversos elementos de un depósito ubicado en la avenida Centenario al 7500.

Todo lo incautado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que continúa con la recolección de evidencias del caso. La rápida acción de la policía permitió recuperar los bienes sustraídos y poner a disposición de la justicia a los responsables del delito.