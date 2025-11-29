Recuperaron elementos sustraídos a un depósito y demoraron a sospechosos en Corrientes

En una efectiva tarea investigativa, personal policial de la Comisaría 16° Urbana logró desbaratar a los responsables de la sustracción de diversos elementos de un depósito ubicado en la avenida Centenario al 7500.
Gracias a la labor de los investigadores, se diligenciaron cinco órdenes de allanamiento en horas de la mañana de este sábado, con el apoyo de grupos especiales de la policía. Como resultado, se logró el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y la demora de los autores del hecho.
Todo lo incautado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que continúa con la recolección de evidencias del caso. La rápida acción de la policía permitió recuperar los bienes sustraídos y poner a disposición de la justicia a los responsables del delito.