Zamora hará rancho aparte en el Senado y se achica el bloque peronista

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que dejará su cargo el 10 de diciembre en la provincia y que ayer ya asumió como senador, tendrá su propio bloque en la Cámara alta y no se incorporará a la estructura kirchnerista que comanda José Mayans.

El bloque de Zamora será el Frente Cívico por Santiago, en el que estarán él y su número dos en la lista de las elecciones, Elia Moreno.

Sin embargo, todavía no está definido si Zamora actuará en un interbloque con Mayans y el resto del kirchnerismo en el Senado. Las conversaciones todavía están desarrollándose.

Histórico aliado de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador saliente tomó una postura diferente esta vez. Es que Claudia Ledesma Abdala, dirigente también de Santiago del Estero y su esposa, junto al resto de legisladores que le responden, formaron parte del espacio kirchnerista hasta ahora.

A Ledesma Abdala, que ayer acompañó a Zamora durante su jura junto al resto de la familia, se le vence el mandato este 2025. Ambos incluso estuvieron en línea de sucesión cuando Cristina Kirchner ostentó altos cargos en el Ejecutivo.

Desde la semana pasada, en el kirchnerismo del Senado ya daban por descontado que Zamora actuaría bajo su propio mote. “¿Cómo se va a sumar al Bloque Peronista si es radical?”, resumían, para matizar, sobre esta decisión que tiene alto impacto en medio de las internas del kirchnerismo, las objeciones al poder de Cristina Kirchner y el mayor peso de los libertarios a nivel legislativo.

Sin embargo, altas fuentes del espacio intentaban conformarse con que, de ahora en adelante, lo importante será ver cómo vota Zamora y cuánta flexibilidad tiene para acompañar determinadas iniciativas que impulsa la Casa Rosada. Como gobernador, fue uno de los que participó en la mesa con el presidente Javier Milei y también recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, en la capital de su provincia.