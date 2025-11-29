Sociedades científicas rechazan el acto antivacunas y alertan sobre su impacto sanitario

Las principales sociedades científicas argentinas se expresaron en rechazo a un evento realizado el pasado jueves en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”. Organizado por la diputada chaqueña del PRO, Marilú Quiroz, el acto fue calificado por expertos como una clara manifestación de desinformación y un peligro para la salud pública.

Comunicado de las sociedades científicas

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), cuyo vicepresidente es el correntino Héctor José María Álvarez, se sumó al rechazo de otras entidades médicas como la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Virología (SVi), y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entre otras. Estas organizaciones enviaron comunicaciones formales, incluso antes del evento, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, exigiendo la suspensión del evento, que consideraron "tendencioso" y "contrario a los principios que deben promoverse desde el Congreso de la Nación”.

El evento en cuestión se convirtió en foco de controversia cuando uno de los participantes, sin camiseta, intentó demostrar que un imán se pegaba a su pecho como resultado de la vacuna contra el COVID-19. Este intento de "demostración" fue rápidamente desmentido por expertos. Los científicos señalaron que la adhesión de imanes a la piel no tiene ninguna relación con las vacunas, sino que responde a un fenómeno físico conocido como tensión superficial. Según explica Chequeado, esta afirmación ha sido desmentida previamente por organismos como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.

La SATI, con Álvarez como referente, manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de eventos puede tener en la salud pública. En su carta, señalaron que “los cuestionamientos infundados sobre la seguridad o eficacia de las vacunas generan confusión y pueden traducirse en riesgos concretos para la salud pública”, especialmente en un contexto donde las tasas de vacunación siguen siendo alarmantemente bajas en el país. Las sociedades científicas advirtieron que este tipo de actividades "favorecen el negacionismo científico", lo que afecta la confianza social en las vacunas, cuyo impacto positivo en la prevención de enfermedades ha sido demostrado científicamente.

Además, las instituciones médicas expresaron su preocupación por las bajas tasas de vacunación, no solo para COVID-19, sino también para enfermedades controladas en el pasado, como el sarampión y la coqueluche, que ahora reemergen como problemas sanitarios graves. Las sociedades instaron a los legisladores a "comunicar con rigor, responsabilidad y respaldo científico" para evitar que la desinformación gane terreno en la sociedad.

La vacunación, subrayaron, es un pilar esencial de la política de salud pública en Argentina durante décadas, y su efectividad es indiscutible. En su comunicado, también recordaron que la Ley 27.491, sancionada por el Congreso, reconoce las vacunas como un bien fundamental para la salud de la población. En este contexto, las sociedades científicas reiteraron su compromiso con la salud pública y su disposición para colaborar con iniciativas que refuercen la vacunación y promuevan información basada en evidencia científica.

A lo largo de la pandemia, los profesionales de la salud, en especial los intensivistas, han sido testigos directos del enorme valor de las vacunas para prevenir internaciones graves y complicaciones severas. La SATI destacó que esta experiencia respaldaba firmemente las campañas de vacunación y que los cuestionamientos sin fundamento podían resultar en un riesgo concreto para las personas más vulnerables.