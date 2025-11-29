Flamengo logró su cuarta Copa Libertadores

En el duelo entre equipos brasileños, Flamengo le ganó 1-0 a Palmeiras, en Perú, y se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025.

En el partido disputado en el estadio Monumental de la capital peruana, el defensor Danilo marcó el único gol a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Filipe Luis conquistó su cuarta Copa Libertadores y se convirtió en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Ahora, el Flamengo irá en busca de conquistar el Brasileirao donde es líder con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, cuando restan dos fechas.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira, donde fue titular el correntino José Manuel López, se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.