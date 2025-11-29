Nordeste clasificó a la Copa de Oro

Los seleccionados de primera de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) tuvieron un sábado positivo en el Seven de la República que se disputa en Paraná, Entre Ríos.

Los varones ganaron de manera invicta su grupo, incluyendo un triunfo sobre Mar del Plata, último campeón del tradicional certamen del rugby reducido que transita su edición 41.

Por la Zona 1 del Campeonato, Nordeste debutó con una victoria sobre Santa Fe 24 a 5.

En el segundo cotejo, los dirigidos por Maximiliano Freschi se impusieron al defensor del título, Mar del Plata, por 24 a 7 en el partido clave por el primer lugar del grupo.

La Urne cerró la etapa clasificatoria sobre Oeste de Buenos Aires 22 a 12. Este partido se demoró en su inicio por un fuerte temporal que afectó a las canchas de El Plumazo (Estudiantes) y La Tortuguita (Paraná Rowing).

Con el uno asegurado, Nordeste enfrentará este domingo a Buenos Aires por una de las semifinales de la Copa de Oro. El partido está programado para las 17.

El representativo de la Unión de Rugby de Buenos Aires, venció en la Zona 4 a Uruguay (38 a 7), a Alto Valle (31 a 0) y a Tucumán (29 a 5).

Buen inicio el Femenino

Con un buen andar comenzó su participación en el 9º Seven de la República Femenino, el equipo de primera de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

El equipo que tiene como entrenador a Facundo Segovia debutó en la capital entrerriana con una victoria sobre Entre Ríos 22 a 5, mientras que en la segunda presentación en el anexo Yarará (Paraná Rowing) fue con un claro triunfo sobre Austral 26 a 0.

El cierre de la Zona 1 está previsto para este domingo, desde las 11,20, cuando Nordeste enfrente a Buenos Aires en la definición del primer puesto y el pasaje a la gran final.

Caída en juveniles

El seleccionado femenino juvenil de Nordeste perdió los dos partidos que disputó este sábado en Paraná. Frente a Buenos Aires la caída fue 48 a 0 y contra Misiones la derrota fue 29 a 0.

Este domingo disputará la ronda por el noveno puesto del Seven de la República.