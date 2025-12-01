Fijaron la fecha para los Premios Regatas 2025

La XXXV edición de los Premios Regatas se concretará el próximo martes 16 de diciembre en el Salón de Fiestas de la entidad ubicada en parque Mitre de la capital correntina.

El evento, que comenzará a las 20, sirve para distinguir a los deportistas más destacados que tuvo la entidad remera durante el último año.

La cita tendrá como plato fuerte la entrega del Regatas de Oro, como la máxima distinción que entrega la entidad y a la que aspiran los deportistas de la misma, recordando que en las dos ediciones anteriores la ganadora fue Tania Ferreyra.

Pero no solo se trata de ternados y destacados en las actividades competitivas y federadas, sino que también sirve para reconocer a los socios designados por sus profesores en las distintas disciplinas recreativas y deportivas que se practican en la institución.

Los distinguidos son aquellos que practican disciplinas que no son competitivas y deportes a nivel escuela. Cada uno de ellos recibirá un diploma por su buen desempeño, su compromiso, su relación con compañeros y profesores, entre otras cuestiones que son tenidas en cuenta.

