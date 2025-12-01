San Martín aprovechó el receso y decidió una baja en su plantel

San Martín de Corrientes decidió realizar un cambio en su plantel para la continuidad en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Dio de baja a Reginal Becton y por el momento tendrá una ficha menos.

La productividad del pivote norteamericano no terminó de conformar al cuerpo técnico y a la dirigencia que aprovechó el receso por las eliminatorias mundialistas para tomar la determinación. "La relación precio - calidad, no nos dejó conforme", sostuvieron desde la entidad Rojinegra.

Recién para enero del próximo año se espera poder sumar un nuevo interno al equipo de San Martín (6-5) que se prepara para recibir a Platense el próximo viernes 12.

Becton llegó al barrio La Cruz después de una gran temporada en Riachuelo de La Rioja, sin embargo, el rendimiento durante los 11 partidos disputados con el rojinegro no terminaron de convencer.

El pivote estadounidense de 34 años promedió con San Martín 7,5 puntos y 6,5 rebotes en 18,1 minutos en cancha. Después de arrancar como inicial, en los últimos partidos perdió esa confianza y Lautaro Berra ocupó su lugar en los 5 titulares.