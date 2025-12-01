Comunicaciones sufrió su segunda derrota como local

Comunicaciones perdió su segundo partido de local en la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26. Amancay de La Rioja se llevó el triunfo de Mercedes 72 a 70, en un juego que correspondió a la Conferencia Norte y que tuvo como goleador a Mauro Araujo, del equipo visitante, con 21 puntos. En el local, donde no jugó Damián Pineda por lesión, se destacó Franger Pirela con 14.

El encuentro disputado el domingo comenzó bien para Comunicaciones (5-3), que buenas defensas y goles rápidos se adelantó 9 a 2. La visita reaccionó con Aruajo para empatar en 13.

Con el inicio de las rotaciones, Amancay (5-3) tomó el control del partido, pero un triple de Phillip Lockett descontó la ventaja a uno (16-17).

Comunicaciones tuvo otro buen arranque en el segundo segmento. Agustín Bruner fue el destacado del local, en tanto que con el regreso de Araujo, los riojanos se mantuvieron cerca en el marcador (35-32).

En el inicio del complemento aparecieron Fabricio Peralta, en la visita, y Raymon Bastardo, en el local, para darle gol interno a sus equipos. La aparición de Pirela en Comu le dio más dinámica al ataque y así pudo sacar nueve de diferencia, aunque el cuarto terminó 53 a 48.

Amancay arrancó mejor el último cuarto. Movió mejor la pelota y encontró tiros de mayor calidad para empatar en 53. El local perdió efectividad en el tiro externo y, cuando parecía que iba a pagarlo caro, un triple de Tomás Allende le permitió tomar una renta de cinco.

Volvió Araujo, había salido por un corte en el brazo, y empezó a ser gravitante en el cierre del juego. Amancay volvió a ponerse en partido y lo empató en 63 a falta de 2:43. El local no tuvo una buena noche desde la línea de libres (3/10) y, en un juego tan cerrado, ese aspecto fue fundamental y la visita sacó provechó para llevarse el triunfo.

La próxima presentación de Comunicaciones recién seré el sábado 20 cuando recibirá a Santa Paula de Gálvez, Santa Fe.