Amplio rastrillaje en Corrientes con drones y equipos fluviales para dar con Diego Suárez

A diez meses de su desaparición, la Policía de Corrientes sigue realizando importantes operativos para tratar de dar con el paradero de Diego Sebastián Suárez, cuya ausencia fue reportada en febrero de este año en la ciudad de Paso de los Libres.

La fuerza provincial informó que se siguen desplegando amplias acciones operativas en distintos sectores, localidades vecinas y áreas fronterizas, con el objetivo de obtener datos ciertos sobre su ubicación.

Despliegue de recursos especializados

Los rastrillajes se están llevando a cabo con un despliegue de recursos de alto nivel, abarcando todas las superficies:

Tierra: participan la División Canes y personal de búsqueda y rescate de distintas áreas.

Aire: se utilizan equipos de drones para rastrear áreas extensas.

Agua: se emplean embarcaciones y equipos fluviales para inspeccionar zonas ribereñas y acuáticas.

La Policía destacó que el operativo se realiza con la colaboración de fuerzas nacionales, verificando y rastrillando sectores estratégicos en la frontera.

Solicitud de colaboración ciudadana

Ante la continuidad de la búsqueda, la fuerza policial reitera la solicitud de colaboración a la ciudadanía.

Se pide a cualquier persona que pueda aportar datos ciertos y relevantes que permitan avanzar en la búsqueda de Diego Sebastián Suárez que se comunique a los siguientes números: