Educación presentó libros históricos y geográficos para fortalecer la identidad correntina en el secundario

El Ministerio de Educación de Corrientes dio un paso clave en el fortalecimiento de la currícula local con la presentación de dos nuevas publicaciones y sus respectivos cuadernillos de actividades para el aula. El acto se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

Los libros, elaborados por especialistas en colaboración con la Junta de Historia, la Junta de Geografía, el INTA y el CONICET, buscan integrar la enseñanza de la historia y la geografía de la provincia, contenidos que no están totalmente contemplados en los diseños curriculares actuales.

Historia, identidad y sentido de pertenencia

La ministra de Educación, Práxedes López, celebró la presentación, destacando que los libros enriquecerán al nivel secundario y a la formación docente.

Sobre el libro “Momentos Estelares de la Historia de Corrientes”, desarrollado con la Junta de Historia, la Ministra señaló que el trabajo es "riguroso y muy respetuoso del pasado", y está centrado en la segunda mitad del siglo XIX, incluyendo hechos como la Guerra del Paraguay.

"Es una invitación a conocer quiénes somos e imaginar quienes podemos llegar a ser,” expresó la Ministra López.

Enrique Deniri, presidente de la Junta de Historia, reconoció la visión de la Ministra y resaltó que este es el tercer trabajo que realiza la Junta en más de 20 años, llevando la Historia de Corrientes a la escuela secundaria.

Mirada económica y productiva

Respecto a la publicación “Corrientes: Dimensión Económica en el Espacio Geográfico”, la Ministra afirmó que el material permitirá que el alumno piense a Corrientes desde sus potencialidades, desafíos y oportunidades reales de crecimiento.

Ditmar Kurtz, coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INTA, destacó la relevancia del material en un momento clave donde la educación y el desarrollo productivo requieren diálogo. El libro ofrece "una mirada integral del entramado productivo" y el uso de los recursos naturales, con información integral, actualizada y cartografía temática.

La Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales y la Dirección de Planeamiento aseguraron que los equipos del Ministerio acompañarán a los docentes en las escuelas para utilizar las guías de actividades, buscando "despertar en los estudiantes la curiosidad, el espíritu crítico y el amor por la tierra que habitamos".