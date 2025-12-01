Tragedia en Corrientes: mueren una embarazada, su bebé, otra mujer y un niño en un choque

Un choque entre una camioneta y un auto dejó como saldo cuatro muertes, entre ellas una embarazada y su bebé, en la ciudad correntina de Esquina. El siniestro tuvo lugar específicamente sobre la Ruta Provincial 59 y calle Mitre, confirmando la gravedad de la tragedia vial.

El impacto se produjo entre una camioneta Chevrolet S10 de color blanco, que avanzaba por la Ruta Provincial 59, y un automóvil Volkswagen Gol, que circulaba por calle Mitre, según informaron fuentes que intervinieron en el lugar.

Cuatro víctimas fatales en el lugar

La colisión resultó en la pérdida de cuatro vidas:

Una mujer embarazada .

Su bebé de 8 meses de gestación .

Otra mujer adulta.

Un niño de 6 años de edad.

Tras la tragedia, se constituyeron en el escenario del siniestro el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera, junto con personal de la Comisaría Segunda de la jurisdicción, preció el portal Actualidad Esquina.

En el lugar, trabajaron intensamente el médico de la Policía, Rubén Davicino, junto a peritos en accidentología y expertos en pericias mecánicas, bajo la supervisión directa del Fiscal Mosquera. La autoridad judicial ordenó que los cuerpos de las cuatro víctimas fueran trasladados hasta la morgue judicial para ser reconocidos formalmente por sus familiares.

La Justicia de Corrientes busca ahora esclarecer la dinámica del siniestro y determinar las responsabilidades en este fatal choque en la zona de Santa Librada.

*Con información de Actualidad Esquina