Santilli habló junto a Valdés: segundo puente, coparticipación y desarrollo de Corrientes

Gustavo Valdés realizó este lunes una conferencia de prensa junto al ministro del interior, Diego Santilli, quien llegó a Corrientes para buscar apoyo antes de la presentación del Presupuesto 2026 en el Congreso.

La conferencia se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde los funcionarios visibilizaron un ambiente de colaboración entre la provincia y Nación. Los ejes de la conferencia fueron la coparticipación, el segundo puente interprovincial, la tarifa energética para verano y la autovía de Ruta Nacional N° 12, puntos que influyen en el desarrollo de la provincia.

En tanto que Santilli dijo que “recorro las provincias en nombre del presidente Javier Milei, que ha encomendado la tarea de avanzar en las reformas estructurales que Argentina necesita y esas reformas tienen que ser para todos los argentinos”.

Además, agregó que “entendiendo la agenda de cada provincia”, justificando su visita a la provincia, “queremos que le vaya bien a los correntinos y a Corrientes”.

El ministro aprovechó para mencionar los proyectos que Valdés le mostró, a los que calificó como “me pareció muy interesante y con mucho futuro”.

Puntos en común

Tras esas primeras palabras de Santilli, la prensa comenzó su rueda de preguntas, donde se le consultó sobre los puntos de coincidencia entre provincia y nación con respecto al presupuesto y los fondos de asignación.

El funcionario respondió que “el equilibrio fiscal y no tener déficit” son los puntos en común y sobre las propuestas de Valdés, que son “rutas nacionales” que agendó para resolver con su equipo de trabajo.

Desarrollo provincial y pedido a Nación

Otro punto que se tocó en la conferencia fue el desarrollo de Corrientes en cuanto a la infraestructura. Santilli mencionó que tiene en carpeta “una agenda del crecimiento y desarrollo que plantea el Gobernador” y que va a trabajar los pedidos.

En este punto se detuvo Valdés y acotó que “si nosotros no tenemos un Gobierno nacional que tenga una política que trabaje en la macroeconomía, es difícil”, y agregó que “si nosotros no desandamos el camino de la burocracia para exportar, no tenemos posibilidades. Por supuesto, hay que comenzar a mirar esas trabas para que la infraestructura pueda aparecer”.

El gobernador ponderó que “podamos tener un presupuesto nacional nuevamente que le dé previsibilidad a la macroeconomía, y nosotros sepamos en qué vamos a invertir”.

El camino para Valdés es “la exportación, la producción, la industrialización, exportando tecnología”, poniendo en la mesa el deseo de la provincia.

Reforma de la Ley de coparticipación

El ministro respondió al planteo de una reforma en la Ley de Coparticipación. Santilli mencionó que el debate está abierto por parte del presidente, y que “no son solo las reformas que plantea el gobierno nacional, sino también las que proponen las provincias”, sobre la coparticipación.

Valdés aprovechó el momento para decir que “hablamos con el presidente de la Nación y con los gobernadores”, “sabemos que hay dos capítulos, uno entre las provincias y otro entre las provincias con Nación, y eso es realmente complejo”.

Al respecto, el gobernador dijo que “resolvimos a través consensos fiscales, pero está dada la posibilidad, pero como está la Constitución es muy difícil arribar a una Ley de Coparticipación donde se puedan cambiar esos valores”, pero destacó que “si está dada la posibilidad de poder discutir esto”.

Consumo energético diferenciado

Santilli fue consultado sobre la diferenciación en las tarifas energéticas para provincias como Corrientes, donde el consumo eléctrico en verano es elevado debido a las altas temperaturas.

Al respecto, el funcionario respondió que "Energía está anunciando una batería de medidas, que Daniel González está llevando adelante con el ministro de Economía".

Autovía de Ruta Nacional N° 12 y segundo puente interprovincial

En la conferencia se tocó un punto importante para Corrientes, que es el segundo puente interprovincial Chaco-Corrientes. Al respecto, Santilli dijo que "es una vía fundamental para ambas provincias, por lo cual es una obra de envergadura muy importante y entiendo que se está desarrollando en el Banco interamericano de Desarrollo y voy a seguir muy de cerca ese trabajo".

Sobre esto, Santilli anunció que informará sobre cualquier avance que se tenga al respecto.

El funcionario destacó que este fue uno de los pedidos más relevantes de Valdés ante nación y sobre la autovía de Ruta Nacional N° 12 dijo que "el gobernador me recalcó cada metro" y que esta obra estará en la agenda a discutir. Siendo un tramo de estratégico para Corrientes.