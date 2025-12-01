Mandiyú se eliminará con Matienzo en la Segunda Etapa

Quedaron definidos los cruces para la Segunda Etapa del torneo Regional Federal Amateur de fútbol y Mandiyú de Corrientes deberá eliminarse con Benjamín Matienzo de Goya, mientras que en el otro cruce entre equipos correntinos se medirán San Lorenzo de Monte Caseros y Rivera del Paraná de Bella Vista.

El Consejo Federal dio a conocer los cruces para la nueva fase de la Región Litoral Norte y las llaves se armaron por cercanía geográfica.

Así, los cuatro equipos correntinos que siguen en la competencia se eliminarán entre sí en partidos de ida y vuelta.

Goya y Bella Vista serán sedes este fin de semana para los duelos Matienzo - Mandiyú y Rivera del Paraná - San Lorenzo. Una semana más tarde se jugarán las revanchas, invirtiéndose las localias.

Los ganadores de estos encuentros se medirán en la Tercera Etapa.

Mandiyú llega a la nueva ronda con un andar contundente. Ganó los cuatro partidos que disputó, marcó 17 goles y apenas recibió uno.

Matienzo, que en la última fecha goleó a Rivera del Paraná 6 a 1, avanzó a la Segunda Etapa como mejor segundo. Ganó 2 partidos, empató 1 y perdió 1.

La diferencia de gol 5 (10-5) lo favoreció sobre Argentino del Norte de Clorida que terminó con una diferencia negativa (10-11).

Por su parte, Rivera del Paraná ganó la Zona 4 con 9 puntos y San Lorenzo hizo lo propio en la 5 con la misma cantidad de puntos.

Todos los cruces

Los cruces eliminatorios de la Segunda Etapa quedaron conformados de esta manera:

8 de Diciembre (Formosa) vs. Def. del Rosario o Juventud o Tablita (jugarán este miércoles).

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Comercio (Santa Sylvina)

Fontana o Policiales vs. Unión (Machagai)

Cultural (Juan José Castelli) vs. Fontana o Policiales

Mandiyú (Corrientes) vs. Benjamín Matienzo (Goya)

San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Rivera del Paraná (Bella Vista)

Guaraní Antonio Franco (Posadas) vs. Luz y Fuerza (Puerto Iguazú)

Estudio Galeano (Posadas) vs. Dep. Gibson Brown (Posadas)

La definición de la Zona 9 de la Región Litoral Norte está en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dado que el encuentro entre Nuevo Huracán de General Vedia y Fontana no se disputó por falta de médico.

El puntero del grupo es Policiales con 15 puntos y 6 de diferencia de gol, mientras que Fontana tiene 12 y 10, respectivamente.

