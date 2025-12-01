¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Educación Policía de Corrientes Superior Tribunal de Justicia
Mandiyú se eliminará con Matienzo en la Segunda Etapa

El primer partido será en Goya este fin de semana. San Lorenzo de Monte Caseros y Rivera del Paraná de Bella Vista será el otro cruce entre correntinos.

Por El Litoral

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 17:51

Quedaron definidos los cruces para la Segunda Etapa del torneo Regional Federal Amateur de fútbol y Mandiyú de Corrientes deberá eliminarse con Benjamín Matienzo de Goya, mientras que en el otro cruce entre equipos correntinos se medirán San Lorenzo de Monte Caseros y Rivera del Paraná de Bella Vista.

El Consejo Federal dio a conocer los cruces para la nueva fase de la Región Litoral Norte y las llaves se armaron por cercanía geográfica.

Así, los cuatro equipos correntinos que siguen en la competencia se eliminarán entre sí en partidos de ida y vuelta.

Goya y Bella Vista serán sedes este fin de semana para los duelos Matienzo - Mandiyú y Rivera del Paraná - San Lorenzo. Una semana más tarde se jugarán las revanchas, invirtiéndose las localias.

Los ganadores de estos encuentros se medirán en la Tercera Etapa.

Mandiyú llega a la nueva ronda con un andar contundente. Ganó los cuatro partidos que disputó, marcó 17 goles y apenas recibió uno.

Matienzo, que en la última  fecha goleó a Rivera del Paraná 6 a 1, avanzó a la Segunda Etapa como mejor segundo. Ganó 2 partidos, empató 1 y perdió 1.

La diferencia de gol 5 (10-5) lo favoreció sobre Argentino del Norte de Clorida que terminó con una diferencia negativa (10-11).

Por su parte, Rivera del Paraná ganó la Zona 4 con 9 puntos y San Lorenzo hizo lo propio en la 5 con la misma cantidad de puntos.

Todos los cruces
Los cruces eliminatorios de la Segunda Etapa quedaron conformados de esta manera:
8 de Diciembre (Formosa) vs. Def. del Rosario o Juventud o Tablita (jugarán este miércoles).
Defensores (Puerto Vilelas) vs. Comercio (Santa Sylvina)
Fontana o Policiales vs. Unión (Machagai) 
Cultural (Juan José Castelli) vs. Fontana o Policiales
Mandiyú (Corrientes) vs. Benjamín Matienzo (Goya) 
San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Rivera del Paraná (Bella Vista)
Guaraní Antonio Franco (Posadas) vs. Luz y Fuerza (Puerto Iguazú)
Estudio Galeano (Posadas) vs. Dep. Gibson Brown (Posadas)

La definición de la Zona 9 de la Región Litoral Norte está en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dado que el encuentro entre Nuevo Huracán de General Vedia y Fontana no se disputó por falta de médico.
El puntero del grupo es Policiales con 15 puntos y 6 de diferencia de gol, mientras que Fontana tiene 12 y 10, respectivamente.
 

