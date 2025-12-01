Cae en Esquel el empresario correntino Osvaldo Martín Ojeda, prófugo por fraude millonario

Un importante trabajo de inteligencia y cooperación interprovincial culminó este lunes con la detención de un empresario prófugo de la justicia correntina en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.

El detenido es Osvaldo Martín Ojeda, propietario de la empresa Food Lab Catering y Eventos, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional emitido por el juez penal correntino Leandro Andrés Maciel, en el marco de una causa por el delito de estafa.

Detención en hotel céntrico

El operativo fue llevado a cabo a las 13:55 de este lunes por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Chubut, en conjunto con la Policía de Corrientes.

Ojeda fue ubicado y detenido en la puerta de un hotel céntrico de Esquel, donde se había estado alojando por varias semanas para evadir a las autoridades. La DPI precisó que la localización fue posible gracias a "diversas tareas de inteligencia y cruces de información oficiales" que permitieron reconstruir su ruta de fuga.

El empresario es acusado de liderar un fraude millonario en Corrientes, cuya cifra supera los $67 millones.

Tras su captura, la DPI notificó a las autoridades judiciales de Corrientes y a la fiscalía local. Ojeda quedó detenido en una comisaría de Esquel, a disposición del juez Maciel, a la espera de la audiencia de control de detención.

La Policía del Chubut remarcó que la aprehensión representa un "avance significativo" en una causa que tiene un fuerte impacto por la magnitud del fraude y la cantidad de damnificados.

