Bordón tuvo minutos en la goleada de Argentina

Segunda victoria de Argentina en las ventanas clasificatorias al mundial de de básquetbol Qatar 2027. La albiceleste fue de menos a más y se terminó quedando con el triunfo en casa contundente 105 a 49. El correntino Dylan Bordón (casaca 16) tuvo acción en el juego que se disputó en Capital Federal.

Los parciales del cotejo disputado en el Templo del Rock del barrio de Núñez arrojaron los siguientes guarismos: Argentina 19-18, 41-27 y 75-40. Con este resultado, el equipo comandado por Pablo Prigioni lidera la tabla del grupo D junto a Uruguay, que venció a Panamá en sus dos partidos.

Gabriel Deck fue el más destacado de la noche en la cancha de Obras. El santiagueño cambió la dinámica del equipo y terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Francisco Cáffaro terminó escoltando con 15 unidades, mientras que Nicolás Brussino colaboró con 13 tantos y 13 rebotes.

El correntino Bordón ingresó en la recta final del cotejo. Estuvo en cancha cuatro minutos y repartió dos asistencias. El jugador de 21 años que milita en el basquetbol español ya estuvo con el equipo nacional en La Habana, pero había quedado afuera del roster que comandó en esa oportunidad por Nicolás Casalánguida.

El 105 a 49 de este lunes marcó un récord histórico en torneos FIBA: es la mayor diferencia de puntos (56) de Argentina sobre su rival, superando así la marca que mantenía frente a Uruguay en 2018, con 44 puntos.

El próximo encuentro para los dirigidos por Prigioni será el 27 de febrero de 2026, donde enfrentará a Uruguay como local.