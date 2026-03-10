Argentina Week 2026: Javier Milei inaugura el foro de inversiones en Nueva York

El presidente Javier Milei encabezará este martes la Argentina Week 2026 en Nueva York, un encuentro que reúne a inversores internacionales, bancos globales y líderes empresariales. El objetivo del foro es promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía argentina.

Entre los participantes se encuentra el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien integrará la delegación de mandatarios provinciales invitados al evento. Su presencia apunta a presentar proyectos productivos y promover el potencial de las provincias ante empresarios y fondos de inversión.

La Argentina Week, organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto a bancos internacionales, se desarrollará hasta el 12 de marzo. El encuentro reúne a más de 300 referentes del sector privado, entre ellos ejecutivos de multinacionales y representantes de fondos interesados en invertir en el país.

Según la agenda oficial, antes de la apertura del foro el mandatario mantendrá una reunión con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. El encuentro está previsto entre las 8:50 y las 9:50 y busca reforzar el vínculo con entidades financieras internacionales.

El objetivos de los gobernadores

Además de Valdés, participan los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Los mandatarios provinciales mantendrán agendas propias con empresarios y representantes de fondos de inversión. El objetivo es presentar proyectos vinculados a sectores como minería, energía y agroindustria, que dependen en gran medida de los recursos naturales de cada provincia.