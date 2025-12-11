Abren la inscripción para la Escuela de la Policía de Corrientes: requisitos y duración de la carrera

La Policía de Corrientes anunció el inicio del período de inscripción para todos los interesados en postularse como aspirantes a cadetes de la fuerza. El llamado es para la "16° Promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana – LVII de Oficiales de Policía".

La carrera, que tendrá una duración de cuatro años, se dictará en la División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

Fechas y documentación

La convocatoria para la presentación de postulantes está abierta a partir de este jueves y se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre.

La documentación requerida, que incluye la Cartilla de Inscripción y la Declaración Jurada, se puede obtener de dos maneras:

Mediante un código QR. Ingresando al siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZzL6FULe1s5JKjuO2_bkrNtqvwDiuQA3

Para cualquier consulta adicional sobre el proceso de inscripción o la carrera, los interesados pueden comunicarse al teléfono 379-4501497.

Los requisitos

a) Ser argentino/a nativo o por opción.

b) Tener 17 años como mínimo y no superando al 30 de junio del año 2026 los 25 años.

varones y 23 años mujeres.

c) Ser soltero/a sin hijos.

d) Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace. (Acta rubricada por Juez de Paz o Escribano),

e) Haber culminado el Nivel Secundario Completo.

f) No adeudar materias al momento de inscripción.

g) Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres. Ineludible.

h) Tener salud y aptitud psicofísica para realizar actividades de alto rendimiento. No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz.

i) Responder al perfil que la institución policial fija para el ingresante.

j) Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

k) Poseer un peso proporcional a la estatura y edad, con. un IMC no superior a 28 ni inferior a 17 y Perímetro Abdominal 102 cm máximo para hombres y 88 cm. máximo para las mujeres

l) No poseer tatuajes en lugares visibles. (miembros inferiores, superiores, rostro, cuello)

m) Someterse y resultar apto en el examen médico de ingreso; someterse y aprobar las pruebas de exigencias físicas y aprobar el examen intelectual de ingreso de historia, geografía de Corrientes, formación ética y ciudadana, y lengua.

n) No registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo, con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

o) No encontrarse en estado de gravidez (embarazo) al momento del proceso de admisión y/o ingreso.

p) El Personal Policial podrá acceder a la inscripción como aspirante debiendo presentar (ante la autoridad correspondiente) un escrito por el cual renuncia al cargo que ostenta en caso de ser seleccionado e incorporado al Instituto Superior de Formación Policial. La edad se ajustara al inciso b).

q) Contratar una cobertura de seguro de vida y de accidentes en cualquiera de las compañías

aseguradoras de plaza en caso de ingresar y sepelio.