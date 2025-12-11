¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Concepción calor en Corrientes
NUEVO MILLONARIO

Quini 6: un correntino ganó más de $4.000 millones en la Segunda Vuelta

El apostador de Curuzú Cuatiá acertó los seis números de la modalidad y se llevó más de $4.150 millones. Es uno de los premios más altos entregados este año.

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 07:40

Un apostador de Curuzú Cuatiá resultó ganador de más de $4.000 millones en el Quini 6, en el sorteo realizado este miércoles 10 de diciembre. El correntino acertó los seis números de la modalidad Segunda Vuelta y se quedó con un premio exacto de $4.150.287.665,50.

El ticket fue jugado en una agencia curuzucuateña, donde la noticia generó expectativa entre vecinos y apostadores habituales. La jugada acertada correspondió a los números 24 - 08 - 22 - 32 - 12 - 19.

Esto ocurrió tras el premio récord que, días atrás, había sido ganado en Reconquista, Santa Fe.

Con más de 1,2 millones de apuestas realizadas, el Quini 6 volvió a repartir un premio millonario, esta vez con destino correntino. La identidad del ganador, como es común, se mantiene en reserva, aunque la provincia celebra un nuevo golpe de suerte.

