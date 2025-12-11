¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Concepción calor en Corrientes
FÚTBOL

Racing vs Estudiantes: la AFA confirmó los árbitros para la final del Clausura

El encuentro decisivo se jugará el sábado 13 de diciembre, a las 21:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 08:08

La AFA designó los árbitros para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes.

El partido se jugará el sábado 13 de diciembre, a las 21:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

¿Cómo formará la terna arbitral?

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

Así llegan 

Racing lleva una docena de partidos sin perder en el campeonato, con ocho victorias y cuatro empates

Estudiantes, por su lado, tuvo una clasificación de último momento a los playoffs y se encargó de ganar los tres partidos fuera de La Plata. Además, viene con el impulso de la victoria contra Gimnasia, en lo que fue un cruce de mata-mata histórico para el clásico platense.

Último enfrentamiento

El 26 de julio, por la fecha 3 del Grupo B del Clausura, Estudiantes ganó 1 a 0 en Avellaneda con gol de Guido Carrillo.

 

