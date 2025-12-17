Regatas distinguió a Viktor Bender como el mejor deportista del club en 2025

El Club de Regatas Corrientes celebró el martes por la noche la XXXV edición de los Premios Regatas, su evento institucional y deportivo más importante del año.

La ceremonia se realizó en el playón deportivo de la entidad y tuvo como máximo protagonista al basquetbolista Viktor Bender, distinguido con el Regatas de Oro 2025.

La gala reunió a dirigentes, socios, deportistas y familias, con la presencia de la Honorable Comisión Directiva encabezada por el presidente del club, Eduardo Tassano. La institución reconoció a quienes se destacaron por su desempeño, compromiso y dedicación en las distintas disciplinas.

Reconocimientos por disciplina

En una primera instancia, se entregaron diplomas a deportistas y socios sobresalientes de las actividades recreativas, sociales y escuelas deportivas. Luego, se anunciaron los ganadores de las ternas correspondientes a cada disciplina competitiva.

Tras revelarse los doce premiados, llegó el momento más esperado de la noche: la apertura del sobre con el nombre del ganador del Regatas de Oro, la máxima distinción que otorga el club.

Un año consagratorio

El elegido fue Viktor Bender, quien tuvo un 2025 marcado por logros deportivos de alto nivel. El basquetbolista no pudo estar presente debido a compromisos con el plantel profesional en Buenos Aires, por lo que el premio fue recibido por su madre.

Bender se convirtió así en el cuarto jugador de básquet en obtener el Regatas de Oro, sumándose a una lista integrada anteriormente por Alejo Montes, Juan Pablo Arengo y Marco Giordano, y cortando además la racha de Tania Ferreyra, ganadora en las dos ediciones anteriores.

De promesa a referente

Con apenas 19 años, Viktor Bender debutó en la última temporada de la Liga Nacional de Básquet y fue una pieza clave en la Liga de Desarrollo, donde Regatas finalizó segundo en la fase regular y accedió al Final Four.

En el plano internacional, fue convocado a la Selección Argentina U19 para disputar el Mundial de Suiza, donde el equipo nacional alcanzó el 12° puesto. A nivel local, también fue protagonista en la obtención de la Copa Palacio, el título U21 del Prefederal y el Cuadrangular Final del básquet correntino.

Actualmente, forma parte del plantel profesional en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional y continúa destacándose en la Liga Próximo, consolidando un crecimiento sostenido siendo una de las grandes proyecciones del deporte correntino.

Ganadores por disciplina